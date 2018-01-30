Родченков заявил о вероятной вовлеченности Президента РФ в допинг-программу

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории, ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил о вовлеченности Президента РФ Владимира Путина в якобы существовавшую в российском спорте допинг-программу.

Об этом говорится в трейлере нового фильма журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта, сообщает «Газета.Ru».

Сам Родченков в кадре не появляется, слышен только его голос. По его словам, бывший министр спорта (теперь – вице-премьер Правительства РФ) Виталий Мутко отчитывался перед главой государства о приеме допинга спортсменами и в том числе о соответствующей работе самого главы лаборатории.

При этом информатор WADA подчеркнул, что приказы отдавались с самого верха и только Президент мог приказывать спецслужбам.

Каких-либо доказательств своих заявлений Родченков в трейлере не привел.