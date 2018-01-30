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Экономика и финансы, Политика

Администрация США пока не увидела необходимости в новых санкциях против ВПК РФ

30 января 2018, 06:21

По мнению Госдепартамента, третьи страны уже отказались от сделок на несколько миллиардов долларов с российскими компаниями.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Администрация Соединенных Штатов пока не увидела необходимости введения новых санкций против ВПК России. Об этом рассказала представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, передает агентство «Рейтер».

По ее словам, принятый в 2017 году закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) уже привел к отмене сделок третьих стран с российскими оборонными предприятиями на несколько миллиардов долларов.

Соответственно, если закон уже работает, «санкции в отношении конкретных компаний или отдельных лиц не понадобятся», пояснила позицию администрации Нойерт.

При этом представитель Госдепартамента заявила, что ее ведомство не будет предварительно оповещать о санкциях, а будет информировать об ограничительных мерах после их введения. Не будет разглашаться и информация о проводимых для Конгресса брифингах по санкциям.

Новые рестрикции могут коснуться иностранных организаций и фирм, заключающих значительные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ.

После сегодняшнего брифинга сенатор-демократ Бен Кардин пообещал следить, насколько введенные американской стороной ограничительные меры снижают возможности военно-промышленного комплекса продавать свою продукцию.


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