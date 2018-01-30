В Конгрессе состоялся секретный брифинг по возможным санкциям против РФ

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Конгрессе Соединенных Штатов представители американской администрации и Государственного департамента провели секретный брифинг, посвященный введению новых санкций против России.

О мероприятии на своем сайте рассказал сенатор от Демократической партии, член Комитета по иностранным делам Бен Кардин, передает РБК.

Он напомнил, что закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) предусматривает введение санкций против организаций, заключающих значительные сделки с оборонным и разведывательным секторами РФ.

Кардин подчеркнул, что не будет говорить о сказанном на мероприятии, однако будет продолжать следить за тем, насколько введенные американской стороной ограничительные меры снижают возможности военно-промышленного комплекса продавать свою продукцию.

По мнению сенатора, «США должны быть готовы к введению санкций, когда закон будет явно нарушен», в связи с чем он ожидает от администрации диалога по предпринимаемым ею усилиям.