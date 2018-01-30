Президент Татарстана откроет Казанский логистический почтовый центр

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сегодня в первой половине дня на территории Международного аэропорта «Казань» будет торжественно открыт Казанский логистический почтовый центр. Ожидается, что участие в церемонии примет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ, на торжественное открытие также ждут министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Скорее всего, будет присутствовать и генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

В сферу обслуживания нового логистического центра, общая площадь которого составляет 36 тыс. кв. м, наряду с Татарстаном включены и соседние регионы: республики Марий Эл, Удмуртия, Чувашия, Ульяновская и Самарская области.

По информации Министерства информации и связи РТ, в сутки через логистический центр смогут проходить до 100 тыс. единиц почтовых отправлений. Тестовые испытания прошли успешно.