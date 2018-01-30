Сотрудники колоний и СИЗО со всей республики приехали в Казань на лыжные гонки

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В Казани прошел чемпионат УФСИН России по РТ по лыжным гонкам, в котором приняли участие все сотрудники уголовно-исполнительной системы республики, сообщается пресс-служба ведомства.

На финальный этап чемпионата, который прошел на лыжной базе «Дубравная», мужчинам предстояло преодолеть дистанцию в пять, а женщинам – в три километра.

В общем зачете победила команда нижнекамского лечебно-исправительного учреждения № 1. на втором и третьем месте оказались спецназовцы и сотрудники конвоирования.

Из представителей сильного пола лучшим стал Александр Дубровин из ЛИУ-1, а среди девушек в очередной раз одержала победу Анжелика Матыгуллина — сотрудница исправительной колонии № 2

Победителей наградил лично врио замначальника УФСИН России по РТ Ильназ Фахреев.

