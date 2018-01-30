Паломникам из РТ в 2018 году могут облегчить получение виз для хаджа

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ хадж» Ранис хазрат Вахитов в рамках рабочей поездки в Саудовскую Аравию встретился с министром хаджа КСА и обсудил вопрос организации паломничества в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

На официальных переговорах хадж-миссии России с министром хаджа КСА Мухаммадом Салих бин Тахир Бинтаном в Мекке обсуждался вопрос обслуживания паломников в сезон хаджа и рассматривалась возможность получения виз на хадж по упрощенной схеме через электронную систему Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия.

В графике визита руководителя «ДУМ РТ хадж» в КСА также запланированы встречи с руководителями гостиниц и обслуживающих компаний. Кроме того, планируются собеседования с местными предприятиями общепита по вопросу организации питания паломников.

