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Паломникам из РТ в 2018 году могут облегчить получение виз для хаджа

30 января 2018, 05:24

Возможность получения виз в Саудовскую Аравию по упрощенной схеме обсудил руководитель «ДУМ РТ хадж» с министром хаджа КСА.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ хадж» Ранис хазрат Вахитов в рамках рабочей поездки в Саудовскую Аравию встретился с министром хаджа КСА и обсудил вопрос организации паломничества в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

На официальных переговорах хадж-миссии России с министром хаджа КСА Мухаммадом Салих бин Тахир Бинтаном в Мекке обсуждался вопрос обслуживания паломников в сезон хаджа и рассматривалась возможность получения виз на хадж по упрощенной схеме через электронную систему Министерства хаджа Королевства Саудовская Аравия.

В графике визита руководителя «ДУМ РТ хадж» в КСА также запланированы встречи с руководителями гостиниц и обслуживающих компаний. Кроме того, планируются собеседования с местными предприятиями общепита по вопросу организации питания паломников.
 


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