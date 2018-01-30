В Елабуге наградили самый спортивный коллектив года

(Елабуга, 30 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге определили самое спортивное предприятие города. Лучших выявляли по итогам общегородской спартакиады среди работников предприятий, учреждений и организаций, которая проходила в течение всего 2017 года. По ее итогам первое место заняла команда НГДУ « Прикамнефть».

Спортсмены этой команды получили Кубок спартакиады, а также абонемент на 250 посещений спортивных объектов города.

Второе место заняла команда Управления образования города. Команда Центральной районной больницы получила почетное третье место. Все призеры получили дипломы и подарки.

В течение года предприятия и учреждения соревновались по девяти видам спорта: лыжные гонки, плавание, шахматы и шашки, настольный теннис, перетягивание каната, бадминтон, волейбол.