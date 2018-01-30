Проект преподавателей Елабуги попал в число лучших инновационных идей РТ

(Елабуга, 30 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Разработка ученых Елабужского института КФУ вошла в список «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В Казани состоялось награждение победителей XIII конкурса. Проект доцента кафедры татарской филологии Фариды Габидуллиной и старшего преподавателя кафедры математики и прикладной информатики Эльвиры Галимуллиной отмечен как лучший в номинации «Инновации в образовании».

Идея елабужских преподавателей заключается в создании интерактивного интернет-ресурса для обучения татарской литературе русскоязычных учащихся 5-х классов общеобразовательных организаций. ФГОС нового поколения предполагает модернизацию учебных средств, методов обучения. Изучив основной материал на уроке, ученик будет иметь возможность выполнять интерактивные упражнения, задания, просматривать иллюстрации к произведениям в любом месте, в любое время. Учитель также может отслеживать выполнение заданий учениками.

Эта хрестоматия может быть использована учителями татарской литературы как для совместной работы учащихся с учителем в классе, так и для самостоятельной работы учащихся дома.

Приложение направлено на мотивирование русскоязычных детей к изучению татарской литературы, развивает речевое мышление и грамотность обучающихся.