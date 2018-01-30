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Культура

Музейщики Елабуги разместят в соцсетях информацию о героях Сталинградской битвы

30 января 2018, 01:27

Елабуга примет участие во всероссийской акции «Сталинградская Победа».
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(Елабуга, 30 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский государственный музей-заповедник присоединяется к акции «Сталинградская Победа», инициированной музеем-заповедником «Сталинградская битва». Акция посвящена 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

2 февраля на своих страницах в социальных сетях сотрудники музея-заповедника будут публиковать информацию о елабужанах, воевавших в Сталинграде, и немецких военнослужащих, попавших в плен под Сталинградом и содержавшихся в лагере № 97 НКВД СССР на территории Елабуги. Эти материалы можно будет прочитать, пройдя по хэштегам #Сталинградскаяпобеда75 и #Stalingradvictory75.


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