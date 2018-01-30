В Нижнекамске состоялась спартакиада семей дошкольников

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В детской юношеской спортивной школе «Батыр» Нижнекамска прошла II региональная спартакиада семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
В мероприятии приняли участие семьи из Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Заинска, Набережных Челнов, Менделеевска. Они сражались в номинациях «За преданность спорту», «Гордость города», «За волю к победе», «Самая сплоченная команда», «Спортивные достижения».
Участники творчески подошли к конкурсу и придумали креативные названия своим командам: «Убойная сила», «220 v», «Великолепная пятерка» и другие.
Торжественным моментом соревнований стало объявление победителей. «Золото» досталось команде «Нефтяши» из Альметьевска и «Улыбке» из Нижнекамска. «Серебро» завоевали «Снеговички» из Нижнекамска, «бронзу» – «Непоседы» из Елабуги.