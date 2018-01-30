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Общество

В Нижнекамске состоялась спартакиада семей дошкольников

30 января 2018, 02:48

В мероприятии приняли участие семьи из Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Заинска, Набережных Челнов, Менделеевска.

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В детской юношеской спортивной школе «Батыр» Нижнекамска прошла II региональная спартакиада семей воспитанников дошкольных образовательных учреждений, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

В мероприятии приняли участие семьи из Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Заинска, Набережных Челнов, Менделеевска. Они сражались в номинациях «За преданность спорту», «Гордость города», «За волю к победе», «Самая сплоченная команда», «Спортивные достижения».

Участники творчески подошли к конкурсу и придумали креативные названия своим командам: «Убойная сила», «220 v», «Великолепная пятерка» и другие.

Торжественным моментом соревнований стало объявление победителей. «Золото» досталось команде «Нефтяши» из Альметьевска и «Улыбке» из Нижнекамска. «Серебро» завоевали «Снеговички» из Нижнекамска, «бронзу» – «Непоседы» из Елабуги.


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