В районах РТ пройдут семинары для членов избиркома

(Казань, 30 января, «Татар-информ»). В районах Татарстана пройдут семинары для членов избирательного комитета, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Семинары будут посвящены работе с «мобильными избирателями», которые находятся в отпуске, командировке или проживают не по месту прописки. Чтобы избиратель смог проголосовать на удобном для него участке, ему необходимо заполнить онлайн-заявление на сайте госуслуг, заявление в многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии с 31 января по 12 марта, а с 25 февраля – в любой участковой избирательной комиссии.

Обучение включает работу с КОИБ — комплексом обработки избирательных бюллетеней. Каждый КОИБ оборудован сканирующим устройством для ввода бюллетеней и принимает только по одному бюллетеню за раз. Сканирующее устройство позволяет определять принадлежность бюллетеня к участковой комиссии, и если бюллетень относится к другому «участку», он не будет учтен при подсчете голосов. Подделать результаты голосования с помощью «хакерского взлома» также невозможно — у комплекса нет подключения к Интернету.

Обучение включает рассмотрение жалоб, заявлений, работу со списком избирателей и протоколами.

Семинар завершится деловой игрой, которая нацелена на отработку действий членов комиссий в день голосования.

Обучение членов избирательных комиссий Аксубаевского района пройдет 31 января в Аксубаеве, Алькеевского района – 30 января в Базарных Матаках, Набережных Челнов и Тукаевского района – 1 февраля в мэрии Автограда, Нурлатского района – 31 января в Нурлате, Спасского района – 30 января в Болгаре.