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Бабич провел встречу с пермскими студентами, не взяв на нее преподавателей

30 января 2018, 03:33 , Фото: tatarstan.ru

Бабич провел встречу с пермскими студентами, не взяв на нее преподавателей Непринужденный разговор с более чем 300 учащимися пяти вузов продлился два с лишним часа.
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(Казань, 30 января, «Татар-информ»). Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО Михаил Бабич провел двухчасовую встречу со студентами Пермского края, отстранив от участия в диалоге с молодежью руководство вузов и преподавателей. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.

Участниками дискуссии стали более 300 студентов из Пермского политехнического, гуманитарно-педагогического, медицинского, аграрно-технологического университетов, а также представители Пермского госуниверситета (в том числе Малой академии государственного управления ПФО) и губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Создание эффективной системы высшего образования и системы профессиональной ориентации – это длительный системный процесс. И не понимая, что происходит изнутри, не понимая, как вы сами это оцениваете, какие проблемы в этой части вы видите и какие у вас есть предложения по повышению эффективности, очень сложно создать действительно эффективную систему», – подчеркнул полпред.

Студенты спрашивали о перспективах трудоустройства, оттоке кадров из сельских территорий, развитии ИТ-технологий и интернет-среды, поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, о трудностях и административных преградах, с которыми сталкиваются желающие открыть свое дело. Кроме того, была озвучена идея создания межвузовского научного кластера и просьба сделать доступнее объекты спортивной инфраструктуры.

Встреча завершилась общим селфи, после которого Михаил Бабич отдельно встретился с профессорско-преподавательским составом пермских вузов.

«Очень приятно, что ребят волнуют сущностные проблемы. Не типичные бытовые проблемы, а вопросы про будущее страны и про будущее каждого из нас. Это крайне важно, и мне очень понравился этот разговор. Действительно, это особое поколение, и ему сегодня уделяется много внимания. Сегодняшний разговор с ректорами и наш анализ ситуации показывает, что усилия по развитию высшей школы дают свои плоды: в стране появились образовательные учреждения высшей школы очень высокого уровня», – отметил Михаил Бабич.


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