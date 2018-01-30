По программе «Доступная среда» в Татарстане адаптировали почти 900 объектов

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). По программе «Доступная среда» в Татарстане адаптировали почти 872 объекта.

За семь лет адаптации подверглись объекты здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, профессионального образования, культуры и др. Для людей с ограниченными возможностями здоровья адаптировали 1710 подъездов и пешеходных переходов, а также 30 домов, где живут инвалиды по зрению.

В 2017 году финансирование программы «Доступная среда» составило 100,5 млн рублей. На эти средства в Татарстане адаптировали 108 объектов.

В 2018 году на адаптацию 25 объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья выделят 26,9 млн рублей.