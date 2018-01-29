Белорусской компании «Бабушкина Крынка» запретили поставлять продукцию в Россию

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Белорусской компании «Бабушкина Крынка» с 31 января запрещено поставлять свою продукцию в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Причиной запрета стали повторно выявленные у поставщика нарушения. По данным ведомства, в сухом молоке снова нашли антибактериальный препарат норфлоксацин.

Когда специалисты впервые обнаружили опасное для здоровья вещество в молочной продукции компании, Россельхознадзор сообщил об этом в соответствующие органы Белоруссии, однако нарушения не были устранены.