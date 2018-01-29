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Культура

Марафон Тукая прокатится по Тукаевскому району РТ

29 января 2018, 23:24

Мероприятия в рамках культурной акции продлятся до 30 апреля.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ стартовал марафон, посвященный жизни и творчеству татарского поэта Габдуллы Тукая. Об этом сообщает районная газета «Светлый путь».

Мероприятия в рамках культурной акции продлятся до 30 апреля, принять в них участие смогут все желающие. Для этого следует подготовить выставку о Тукае, прочитать предложенные организаторами книги и обсудить свои впечатления от них, выполнить творческие задания, принять участие в викторинах и литературных турнирах и так далее.

Отчеты о выполненных заданиях будут размещаться в группе «КультУРА – начинается с меня» в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #МарафонТукая.


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