Шестикратный чемпион Паралимпиады увидел прогресс в решении МПК

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Тем спортсменам, которых допустят до Паралимпийских игр в Пхенчхане, очень повезет, и решение Международного паралимпийского комитета об участии россиян в нейтральном статусе доказывает прогресс в достижении договоренности в этом вопросе. Об этом заявил шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов, сообщает Газета.Ru.



«Решение МПК скорее положительное. Оно демонстрирует прогресс в отношениях с международным комитетом. Хорошо, что хоть кто-то сможет поехать в Пхенчхан. Остается порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Для спортсменов Паралимпиада – это пик. Они готовились к ней четыре года», – сказал Шилов.

По его словам, всего будет не более 35 мест, поэтому паралимпийцев будут отбирать жестко. При этом Шилов не увидел большой проблемы в том, что их флаг будет нейтральным. По его мнению, все будут знать, какую страну представляют участники, к тому же успех россиян можно будет отследить по медальному зачету.

XII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Российские паралимпийцы будут выступать в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам, сноуборду и керлингу. При этом болельщики не смогут пронести с собой национальные флаги.