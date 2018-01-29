Заработал обновленный сайт Президента РТ

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сегодня стал доступен обновленный официальный сайт Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он находится по адресу: http://president.tatarstan.ru/

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ Эдуарда Хайруллина, главное отличие модернизированного портала от старого в том, что страница заточена под мобильные устройства.

«Все сделано для удобства пользования с телефона. Кроме того, большой объем отдан под визуальную информацию», – сообщил ИА «Татар-информ» Хайруллин.

Благодаря современному дизайну посетителям интернет-страницы доступны такие разделы, как новости, актуальные события, фото- и видеорепортажи, публикации, а также снимки из Instagram лидера республики.

Внизу страницы, кроме контактов и полезных ссылок, есть раздел, благодаря которому можно задать свой вопрос.