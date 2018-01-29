Путин и Нетаньяху посмотрели фильм Хабенского «Собибор»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе посмотрели фильм о нацистском концлагере Собибор, где в 1943 году прошло восстание заключенных под руководством советского офицера Александра Печерского. Автором картины является Константин Хабенский, он же играет в нем роль Печерского. Просмотр картины состоялся во время посещения двумя лидерами, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время визита в музей Путину и Нетаньяху также продемонстрировали документальный фильм о концлагере и интервью одного из выживших участников восстания. Также лидеры двух стран осмотрели выставку «Собибор: победившие смерть».