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Культура

Фильм «Бегущий в лабиринте» побил кассовые сборы «Движения вверх»

29 января 2018, 20:50

Подростковый экшн собрал за выходные 245,8 млн рублей.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Третий эпизод фильма «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» по кассовым сборам прошедшего уикенда обогнал спортивную драму «Движение вверх», сообщает РИА Новости.

Подростковый экшн собрал за выходные 245,8 млн рублей. Кассовые сборы «Движения вверх» составили 216 млн рублей. В итоге российский фильм переместился на вторую строчку рейтинга проката. На третьем месте оказалась российская комедия «Zомбоящик» cо сборами в 114 млн рублей. В ленте снялись резиденты Comedy club.

На четвертой строчке – фильм «Приключения Паддингтона-2» (102 млн рублей). Замыкает пятерку лидеров фильм «Астрал-4: Последний ключ» (62,3 млн рублей).

Драма «Движение вверх» продержалась в рейтинге российского проката целый месяц и собрала 2,7 млрд рублей, установив рекорд в отечественном кинопрокате.

 


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