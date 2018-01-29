(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Ростуризм предупредил об опасности заражения вирусом Зика в Турции, пишет «Российская газета».

Ведомство призвал россиян, собирающихся на отдых в Турцию, учитывать информацию о появлении комаров-переносчиков вируса Зика на побережье Черного моря. Туроператорам напомнили о необходимости информировать своих клиентов о рисках, связанных с такой поездкой.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что опасные переносчики лихорадки были обнаружены на прибрежных территориях турецких городов Артвин, Ризе и Трабзон. Власти Турции принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками вируса.

С другой стороны, РИА Новости передало сообщение Минздрава Турции в котором говорится, что в стране обнаружили комаров, которые могут быть переносчиком вируса. По результатам анализа насекомых установили, что они не являются переносчиками вируса.