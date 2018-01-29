Минфин США анонсировал публикацию «кремлевского доклада» в ближайшие часы

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Министерство финансов США пообещало опубликовать так называемый «кремлевский доклад» с информацией о ряде близких к руководству РФ высокопоставленных россиян уже в ближайшие часы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Телеканал CNN также подтвердил выход доклада 29 января, однако отметил неясность того, будет ли он опубликован. «Минфин, несомненно, планирует выпустить доклад сегодня, с тем чтобы перейти к следующему шагу процесса», – сообщил CNN представитель администрации Дональда Трампа Радж Шах.

По данным российских СМИ, в список близких к Кремлю российских бизнесменов и чиновников могут попасть более 50 человек, а вместе с членами их семей – до 300. Министерство финансов США должно представить перечень Конгрессу не позднее 29 января. Фигурантам списка не грозит немедленное введение ограничительных мер, хотя этот риск в будущем повышается.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал выход «кремлевского доклада» попыткой повлиять на президентские выборы в стране.