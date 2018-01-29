Самолет экстренно сел на оживленную трассу недалеко от Лос-Анджелеса

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Самолет аварийно сел на оживленную трассу около Лос- Анджелеса в американском штате Калифорния, передает «Лента.ру».

Самолет марки Beechcraft Bonanza посадил 24-летний пилот. Он и его пассажир летели из Сан-Диего в Калифорнии в населенный пункт Ван-Найс. Во время полета двигатель отключился, а перезапустить его не получилось.

В итоге пилот решил приземляться на автотрассу. Ему удалось избежать столкновений с машинами и остановить самолет у обочины.

Полиция перекрывала одну из полос на трассе из-за происшествия. Позже летательный аппарат отбуксировали с места приземления.