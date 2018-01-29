«Нефтяник» завершил гостевую серию победой над башкирским «Горняком»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» завершил гостевую серию победой над командой «Горняк» из башкирского города Учалы со счетом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте метким броском Данила Воеводина. Хозяева на 13-й минуте восстановили паритет: отличился Дмитрий Антонов. Однако уже через шесть минут альметьевцев вновь вывел вперед Виталий Каменев.

Второй тайм прошел при преимуществе «Нефтяника». Под его конец шайбы в ворота «Горняка» забросили Андрей Демидов и Умед Гильманов – оба уже на 40-й минуте. Последний вообще забил одновременно с сиреной, и только видеопросмотр подтвердил, что одна секунда двадцатиминутки тогда еще не истекла.

Под конец третьего периода учалинцы смогли несколько подсократить разрыв. На 56-й минуте гол на свой счет записал Александр Протапович, ранее выступавший за «Ак Барс» и «Барс».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Нефтяника» Ильнур Гизатуллин отметил: «Это четвертая игра на выезде через день, немного было тяжеловато, но ребята молодцы». Про соперника же он заметил, что это «азартная хорошая команда, у ребят все впереди, если будут так работать».

Наставник «Горняка» Венер Сафин в свою очередь заметил, что игра была хорошей, но реализация голевых моментов оставляет желать лучшего. «Поэтому результат матча закономерен…» – признал он.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Горняк» (Учалы) – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).