Диляра Галимова стала помощником мэра Челнов по работе с обращениями граждан

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Диляра Галимова стала помощником мэра Набережных Челнов по работе с обращениями граждан. Об этом стало известно в ходе очередного делового понедельника, который провел мэр Автограда Наиль Магдеев.

Диляра Галимова в 1999 году окончила Казанский государственный педагогический университет, по специальности учитель татарского языка и литературы. В 2008 получила второе высшее образование в Академии управления «ТИСБИ».

Свою трудовую деятельность начала в 1994 году в качестве педагога-организатора коррекционной школы № 4 Набережных Челнов. В последующем работала заместителем директора по воспитательной работе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 70, художественным руководителем Набережночелнинского педагогического колледжа, главным специалистом Управления по делам молодежи, главным специалистом управления организационно-аналитической и правовой работы аппарата мэра.