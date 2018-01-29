Аппарат МРТ насмерть засосал мужчину в Индии

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В больнице индийского города Мумбаи аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) затянул внутрь мужчину, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет «Газета.ру».

32-летний мужчина зашел с кислородным баллоном в помещение, где работал аппарат МРТ. Индус принес баллон для пожилой родственницы, которую сопровождал на процедуре сканирования. Во время работы аппарата МРТ запрещено проносить в помещение металлические предметы, но сотрудник больницы заверил, что все будет в порядке и они делают так всегда.

Сотрудник больницы также сказал, что аппарат уже выключен. Врач и оператор МРТ никак не отреагировали на заявления коллеги.

Когда мужчина вошел в помещение, его мгновенно затянуло внутрь сканера мощным магнитом. Врачи бросились ему на помощь, но он уже через десять минут скончался в реанимации от обширного кровотечения.

На сотрудников больницы завели уголовное дело об убийстве по неосторожности.