Полиция Кубани наказала осквернивших Вечный огонь школьниц

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Полицейские составили протоколы об административном правонарушении в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в Абинске, передает РИА Новости.

По информации агентства, наказание понесут и родители девушек.

Пользователи соцсетей распространили видео из парка 30-летия Победы в городе Абинске Краснодарского края. На ролике зафиксировано, как две школьницы плюют в Вечный огонь, танцуют и снимают происходящее на мобильный телефон.

Полиция Краснодарского края организовала проверку по факту публикации видео. Личности участниц инцидента установлены. Ими оказались две 16-летние школьницы — учащиеся 10 класса Абинской средней школы.