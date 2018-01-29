Волкер рассказал о повестке встречи с Сурковым по Донбассу

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер раскрыл детали недавних переговоров по Донбассу с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. По его словам, Москва стала более открытой для обсуждения размещения миротворцев ООН на востоке Украины, сообщает РИА Новости.

Волкер также отметил, что на переговорах открылся обсуждался переход от текущей ситуации к реализации целей. «Россия сказала, что даст ответ на наши предложения, и мы очень ждем этого», – добавил американский дипломат.

Волкер также напомнил позицию Вашингтона о том, что миротворцы должны быть размещены на всей территории региона, в том числе на границе с Россией, и что мандат контингента должен включать не только защиту спецмиссии ОБСЕ, как предлагает российская сторона.

Ранее сообщалось, что на переговорах Сурков и Волкер не сошлись в оценке украинского закона о реинтеграции Донбасса.