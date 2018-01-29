Фермеры Тукаевского района заявили о планах создать мясокомбинат

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Фермеры Тукаевского района Максим Павлов и Вахит Тахавиев рассказали о планах создать мясокомбинат, пишет газета «Светлый путь».



В течение 12 лет фермеры в деревне Кугашево занимаются выращиванием и разведением коней. В хозяйстве, которое они ведут совместно, на сегодня насчитывается 200 голов. Среди них есть и обладатели многих титулов, и породистые кони.



Фермеры рассказали, что до сих пор они работали и развивались самостоятельно, и помощи у государства не просили. Сейчас, по их словам, воплощая проект с мясокомбинатом, трудно обойтись без государственной поддержки.



В прошлом году Максим Павлов и Вахит Тахавиев продали более 80 лошадей. В хозяйстве породистые лошади-тяжеловозы содержатся на отдельной ферме. У каждой из них есть свой паспорт. Фермеры рассказали, что этих породистых коней и кобылиц покупают жеребятами для разведения. Особенно много покупателей из Башкирии.

