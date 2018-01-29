Татарстанка Евгения Косецкая стала победительницей Кубка России по бадминтону

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Спортсменка из Казани Евгения Косецкая стала победительницей в женском одиночном разряде прошедшего в столице Татарстана Кубка России по бадминтону. Всего спортсмены республики завоевали на состязаниях пять медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

Косецкая победила, не играя в финале. Ее соперница Наталья Перминова из Екатеринбурга отказалась от поединка.

Серебряную медаль завоевал Анатолий Ярцев, уступивший в финале Сергею Сиранту из Приморья.

Кроме того, татарстанцы стали обладателями трех бронзовых наград. Виктория Воробьева и Дарья Джеджула стали третьими в женском парном разряде, а Виктория Воробьева вместе с Родионом Каргаевым из Нижнего Новгорода заняла третью позицию в смешанном парном разряде.



Сегодня же в казанском Центре бадминтона стартует чемпионат Российского спортивного студенческого союза. Турнир завершится 1 февраля.