ВЭФ назвал главные угрозы человечества

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Всемирный экономический форум (ВЭФ) подготовил отчет о главных угрозах ближайшего будущего на основе опроса собственных экспертов, сообщает портал «Хайтек».

ВЭФ взволновали экологические проблемы и кибератаки. Так, среди главных опасностей, связанных с состоянием окружающей среды, числятся кризис чистой воды, недостаток продуктов питания, потерю биоразнообразия и разрушение экосистем.

Кроме того, эксперты озабочены проблемами с кибербезопасностью, поскольку в 2017 году мир потрясли вирусы WannaCry, Bad Rabbit и другие. Хакеры показали себя как представители политической и медийной силы, хотя раньше лишь воровали с банковских счетов.

Также участники опроса отнесли к угрозам человечества возможное поражение оружием массового уничтожения. Однако они назвали эту угрозу как маловероятную, в отличие от ошибок городского планирования.

ВЭФ отмечает, что люди научились эффективнее контролировать традиционные угрозы: падение самолетов, взрывы АЭС и сбои в важной инфраструктуре. При этом человечество не продвинулось относительно решений фундаментальных проблем.