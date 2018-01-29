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Спорт

Сельские поселения Альметьевского района сдали нормативы ГТО

29 января 2018, 23:58

В спортивных состязаниях приняло участие 13 сельских поселений.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В поселке Нижняя Мактама впервые прошли командные соревнования по дисциплинам ГТО среди сельских поселений Альметьевского района, сообщает пресс-служба главы района.

Соревнования проходили в рамках зимнего Фестиваля ГТО среди всех желающих. Всего в спортивных состязаниях приняло участие 13 сельских поселений. 

«Золото» завоевала команда сельского поселения Кичуй. Второе место досталось команде села Кичучатово, которая всего два балла уступила чемпионам. Спортсмены из Русского Акташа завоевали «бронзу».

В соревнованиях также приняли участие и некоторые главы сельских поселений.
 

 


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