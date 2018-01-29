В Актаныше пьяные парни сломали нос полицейскому

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Актаныше пьяные юноши напали на полицейского, возбуждено уголовное дело, сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В отношении двух молодых людей в возрасте 17 и 18 лет Следком возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, вечером 27 января 2018 года в селе Актаныш в отдел полиции поступило сообщение о том, что группа молодых людей шумно ведет себя в общественном месте. Туда прибыл участковый, но никого не нашел. Недалеко от этого места остановил 17-летнего юношу в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский попытался сопроводить его в отдел полиции для составления административного протокола, но в этот момент к участковому подбежали пьяные знакомые юноши и нанесли полицейскому несколько ударов руками и ногами. У сотрудника полиции позже медики диагностировали перелом носа. Избив стража порядка, молодые люди скрылись, на вскоре двое из них были задержаны.

Свою причастность к избиению полицейского задержанные не признали. Следствие вскоре обратится в суд с ходатайством о заключении их под стражу.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других парней, причастных к совершению преступления.