Асгат Сафаров анонсировал техническое переоснащение телеканала «Татарстан-24»

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Возможность технического переоснащения телеканала «Татарстан-24» сегодня анонсировал руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям в Казани.

«В 2016 году создание телеканала было продиктовано необходимостью сохранения и развития регионального телевидения. С целями и задачами создания телеканала справились, решили проблему наполнения эфира ряда телекомпаний в городах и районах», – сообщил Асгат Сафаров.

Сейчас охват аудитории телеканалом достиг 1 млн 600 тыс. человек. «Но вопросы остались. Не организован доступ к сети Интернет, остаются вопросы по полноценному освещению жизни городов и районов. Здесь мы поддержим канал. В этом году мы рассмотрим возможность его технического переоснащения», – заявил Сафаров. Но и спрашивать с телеканала после этого за качество и полноту контента будут строже, предупредил руководитель Аппарата Президента РТ.

«В 2018 году планируется 100-процентный перевод производства программ и вещания телеканала "Новый Век" в HD-формат. Запланировано открытие корреспондентских пунктов телеканала в республиках Казахстан и Узбекистан», – продолжил Сафаров.

Также уже в этом году на базе телеканала «Новый Век» стартует проект – детское телевидение на татарском языке. «Круглосуточный канал будет включать в себя 20 детско-юношеских проектов собственного производства», – добавил руководитель Аппарата Президента республики.

Получил задание и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Айрату Зарипову поручено проработать объективное изучение вопроса эффективности телеканалов. Использующиеся сегодня методики далеки от совершенства, отметил Сафаров.

В сегменте татароязычного регионального вещания важным событием стал запуск на FM-частоте радио «Кунел» в Набережных Челнах. Радиостанцию, вещавшую более 20 лет в УКВ, сегодня могут слушать в 12 городах и районах республики. Охват аудитории составляет более полутора миллиона человек.

Уже в этом году на базе радио «Саба дулкыннары» планируется запуск на частоте 105,6 FM нового проекта – радио «Дулкын». Программы будут полностью собственными.

В планах на ближайшее будущее – запуск круглосуточного литературно-просветительского радио «Китап». Целью ставится развитие и популяризация классической и современной литературы, сохранение культурного наследия.

