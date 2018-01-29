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Снятие блокады Ленинграда и битву под Сталинградом вспомнили ветераны в Нижнекамске

29 января 2018, 23:50 , Фото: e-nkama.ru

Снятие блокады Ленинграда и битву под Сталинградом вспомнили ветераны в Нижнекамске Сегодня в Нижнекамском районе проживают восемь жителей блокадного Ленинграда и два участника обороны Сталинграда.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В нижнекамской школе № 11 прошел вечер памяти, приуроченный к двум датам – 74-летию со дня снятия блокады Ленинграда и 75-летию победы в битве под Сталинградом. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Сегодня в Нижнекамском районе проживают восемь жителей блокадного Ленинграда и два участника обороны Сталинграда. Ежегодно ветераны собираются вместе, чтобы вспомнить свое детство, родных и близких, погибших и умерших однополчан и почтить их память.

Для них педагоги и школьники подготовили творческие номера, воссоздающие памятные события ленинградской блокады и Сталинградской битвы. Школьники также вручили ветеранам открытки, изготовленные своими руками, и подарки от главы Нижнекамского района. Затем своими воспоминаниями на вечере поделилась жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова.

После завершения программы ветераны собрались на чаепитие, а тех, кто не смог прийти, специалисты посетили на дому и вручили им подарки.


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