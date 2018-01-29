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Экономика и финансы

На трассе Брест – Москва задержали 120 тонн овощей из Турции и фруктов из Польши

29 января 2018, 19:12

Смоленская таможня остановила шесть грузовиков, на которых в Россию пытались незаконно провезти турецкие томаты и польские яблоки и груши.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сотрудники таможни Смоленска задержали шесть грузовиков, на которых в РФ незаконно пытались провезти фрукты и овощи из Турции и Польши, сообщает РИА Новости. 

Общий вес перемещаемого груза составил более 120 тонн. В двух грузовиках без сопроводительных документов везли яблоки из Польши, а в третьем — польские груши под видом медикаментов. В трех оставшихся грузовиках таможенники обнаружили 60 тонн свежих турецких томатов, которые перевозили без необходимых документов.

Польские фрукты уничтожат, тогда как дальнейшая судьба турецких томатов пока не известна. Хотя Россия с ноября прошлого года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции, ограничения для ряда производителей все еще в силе, пояснили таможенники. Кроме того, перевозчиков оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.


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