На трассе Брест – Москва задержали 120 тонн овощей из Турции и фруктов из Польши

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сотрудники таможни Смоленска задержали шесть грузовиков, на которых в РФ незаконно пытались провезти фрукты и овощи из Турции и Польши, сообщает РИА Новости.

Общий вес перемещаемого груза составил более 120 тонн. В двух грузовиках без сопроводительных документов везли яблоки из Польши, а в третьем — польские груши под видом медикаментов. В трех оставшихся грузовиках таможенники обнаружили 60 тонн свежих турецких томатов, которые перевозили без необходимых документов.

Польские фрукты уничтожат, тогда как дальнейшая судьба турецких томатов пока не известна. Хотя Россия с ноября прошлого года отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции, ограничения для ряда производителей все еще в силе, пояснили таможенники. Кроме того, перевозчиков оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей.