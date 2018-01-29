На татарстанскую комедию «Семейные хлопоты» снимут ремейк в Москве

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Съемки ремейка на татарстанскую комедию «Семейные хлопоты» стартуют в столице России в феврале. Новая кинолента получит название «Родовая схватка», сообщает Минкульт РТ.
В прошлом году Минкультуры России выделило средства компании «Киноквант» на создание ремейка. Это первый случай в российском кино, когда федеральный кинопроизводитель приобрел права на ремейк регионального фильма. Сумма сделки не разглашается.
«Семейные хлопоты» – это комедия положений с закрученным сюжетом. В межнациональной семье молодые родители не могут решить, как назвать ребенка: по-русски или по-татарски. Вокруг их выбора возникает запутанная история с большим количеством веселых недоразумений. В основу сюжета легли реальные истории, рассказанные жителями Казани.