Все новости Татарстан Россия

Культура

На татарстанскую комедию «Семейные хлопоты» снимут ремейк в Москве

29 января 2018, 21:37

В прошлом году Минкультуры России выделило средства компании «Киноквант» на создание фильма.
Татарстанский фильм «Семейные хлопоты» презентовали в Москве
Казанская комедия «Семейные хлопоты» выходит в прокат по Москве
В Казани состоится специальный показ татарстанского фильма «Семейные хлопоты»
Татарстанскую комедию «Семейные хлопоты» покажут в кинотеатрах Татарстана

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Съемки ремейка на татарстанскую комедию «Семейные хлопоты» стартуют в столице России в феврале. Новая кинолента получит название «Родовая схватка», сообщает Минкульт РТ.

В прошлом году Минкультуры России выделило средства компании «Киноквант» на создание ремейка. Это первый случай в российском кино, когда федеральный кинопроизводитель приобрел права на ремейк регионального фильма. Сумма сделки не разглашается.

«Семейные хлопоты» – это комедия положений с закрученным сюжетом. В межнациональной семье молодые родители не могут решить, как назвать ребенка: по-русски или по-татарски. Вокруг их выбора возникает запутанная история с большим количеством веселых недоразумений. В основу сюжета легли реальные истории, рассказанные жителями Казани.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter