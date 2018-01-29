Взрыв в жилом доме Баку оказался пожаром

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). МЧС Азербайджана опровергло сообщение о взрыве в жилом доме в Баку. По данным спасателей, в доме произошел пожар, предает ТАСС.
В пятиэтажном доме на проспекте Кара Караева в Низаминском районе Баку произошел пожар на лестничной площадке, в результате чего сгорели бытовые отходы на площади пяти квадратных метров. Пламя было потушено пожарными расчетами. Пострадавших в результате пожара нет.
Ранее электронные СМИ сообщили о взрыве в жилом здании.
«Сообщение о взрыве не соответствует действительности», – заявил представитель МЧС Азербайджана.