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Происшествия

Взрыв в жилом доме Баку оказался пожаром

29 января 2018, 17:51

В пятиэтажном доме на проспекте Кара Караева в Низаминском районе Баку произошел пожар на лестничной площадке.

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). МЧС Азербайджана опровергло сообщение о взрыве в жилом доме в Баку. По данным спасателей, в доме произошел пожар, предает ТАСС.

 

В пятиэтажном доме на проспекте Кара Караева в Низаминском районе Баку произошел пожар на лестничной площадке, в результате чего сгорели бытовые отходы на площади пяти квадратных метров. Пламя было потушено пожарными расчетами. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее электронные СМИ сообщили о взрыве в жилом здании.

«Сообщение о взрыве не соответствует действительности», – заявил представитель МЧС Азербайджана.


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