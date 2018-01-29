15-й турнир по хоккею стартовал в Макулове

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В селе Макулово стартовал традиционный турнир по хоккею, который продлится неделю. Этот сезон станет 15-м в истории соревнований. Об этом сообщает «Волжская новь».

В первый день турнира сразились команды школьников, студентов и ветеранов. Подростки выставили сразу три команды: «Гром», «Ягуар» и «Молния». Ветераны собрали одну – «Динамит», еще одну хоккейную дружину организовали студенты. Они назвали свою команду «Сокол».

Игра между «Динамитом» и «Ягуаром» завершилась со счетом 16:3 в пользу ветеранов. Победу в матче между командами «Гром» и «Молния» со счетом 6:5 одержали первые.

Далее клюшки скрестили «Динамит» и «Сокол», а также «Сокол» и «Ягуар». В итоге студенты обошли ветеранов всего в одно очко, а в игре со школьниками они победили со счетом 15:4.

Завершится хоккейный турнир 3 февраля товарищеской игрой сельских звезд и церемонией награждения победителей.