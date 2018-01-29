(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Киеве произошла вторая перестрелка за день. На этот раз конфликт со стрельбой произошел между двумя группами людей у здания Святошинского суда, передает РИА Новости.

Стрельба произошла на улице Жилянской. Конфликт возник между двумя группами людей. Один участник перестрелки получил ранение. На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

В Киеве введен план «Перехват». Разыскивается автомобиль «Хенде Аксент» или «Опель» серого цвета. Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела по статье «Хулиганство».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о перестрелке с одним убитым и одним раненым. Инцидент произошел на улице Лагерной в Шевченковском районе Киева.