Сборная Татарстана победила на первенстве ПФО по настольному теннису

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани с 23 по 28 января состоялось лично-командное первенство Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юниоров до 19 лет, в котором спортсмены из Татарстана завоевали призовые места. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса РТ.

По итогам соревнований сборная команда Татарстана среди юниорок завоевала первое место в командных соревнованиях, а татарстанская сборная среди юниоров взяла «серебро».



Также призовых мест удостоились наши спортсмены и в одиночных разрядах. Среди них – Дамир Ахметсафин ,Анна Дмитриева, Дмитрий Щигорцов, Роберт Зиганшин и другие.



По результатам соревнований сборные команды РТ завоевали право на участие на лично-командном первенстве России, которое пройдет с 26 марта по 1 апреля в башкирском городе Салават.