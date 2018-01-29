Tele2 расширила список роуминговых партнеров в Европе, Азии и Африке

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Tele2 открывает роуминг в сетях Vodafone (Румыния), Tcell (Таджикистан) и MTN (ЮАР). Клиенты компании могут пользоваться в этих странах услугами автоматического голосового роуминга и мобильным Интернетом на выгодных условиях.

Tele2 дает своим абонентам возможность оставаться на связи во время путешествий за границу и не переплачивать за звонки и Интернет. В Румынии и Таджикистане минута вызова на номера стран СНГ и Европы обойдется абоненту в 15 рублей, а стоимость передачи одного текстового или мультимедийного сообщения составит шесть рублей. Клиентам Tele2 за рубежом также доступен высокоскоростной мобильный Интернет по цене 25 рублей за 1 Мб данных.

В ЮАР клиент Tele2 заплатит 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость передачи одного SMS или MMS составит 12 рублей, а 1 Мб интернет-трафика обойдется клиентам в 50 рублей.

Помимо простых и понятных базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает своим абонентам опцию, которая позволяет принимать все вызовы по цене пять рублей за минуту. Подключить услугу «Разговоры без границ» можно в личном кабинете пользователя или с помощью USSD-команды *143*1#. Абонентская плата составляет пять рублей в сутки.

Оптимизировать расходы на мобильный Интернет в роуминге можно, подключив опцию «Интернет за рубежом». Услуга позволяет скачать 10 Мб интернет-трафика в Румынии и Таджикистане за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в ЮАР – за 300 рублей в день.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 за границей доступна на сайте компании в разделе «Роуминг».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.