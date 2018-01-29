Глава Роспечати назвал 2018 год непростым для СМИ

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Непростым назвал наступивший 2018 год для СМИ руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский. Неутешительное для масс-медиа сообщение прозвучало сегодня на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Все понимают, что цифровая революция создала совершенно новую реальность. Закрывать глаза и причитать бессмысленно. Надо приспосабливаться», – отметил Сеславинский.

Падение тиражей печатных СМИ, грядущее в 2019 году отключение аналогового телевещания – звенья одной цепи, добавил он.

«Газеты, журналы, телевидение и книги сегодня конкурируют уже не между собой, а с Интернетом. В кармане практически каждого на небольшом устройстве – целая планета, где есть все: друзья, информация, фильмы, книги. Игнорировать это невозможно», – подчеркнул глава Роспечати.

Интернет-версии районных газет переросли эпоху дублей. Теперь это самостоятельные издания, обладающие даже несколько большими возможностями. На них возлагается задача донесения до населения самой важной для каждого человека информации: о том, что происходит рядом. И здесь районка способна конкурировать с соцсетями.

Городские и районные газеты нуждаются в поддержке. Руководство многих регионов, и Татарстан а в том числе, предусматривают на это средства. «Это необходимо для создания комфортной информационной среды для человека. И эта комфортная среда не менее важна, чем другие социальные блага», – отметил федеральный чиновник.

«В цифровом облаке место есть каждому. Если человек хорошо пишет – вперед. Все это востребовано и находит аудиторию. Это серьезный интеллектуальный вызов и сумасшедшие возможности», – продолжил Сеславинский, говоря об интернет-пространстве и соцсетях. Но при этом за качеством контента нужно тщательно следить, уверен он.

Есть и положительные моменты: люди определились с предпочтениями. Время просмотра телепередач перестало сокращаться и даже немного – всего на один процент, но выросло. Болезненную для районов тему отключения аналогового телевещания в республике помогает решить телеканал «Татарстан-24».

Устоялась ситуация и с чтением книг:. «Те люди, которым привычнее стало читать на экране планшета, на это перешли, но десятки миллионов людей предпочитают читать бумажные книги. Я сам к ним отношусь», – сообщил Сеславинский.

Глава Роспечати отметил, что пока полных данных по итогам книгопечатания в России в 2017 году нет, но первое полугодие показало рост тиражей на 20 процентов. И сейчас особенно актуальным становится вопрос поддержки книжных магазинов.

«Прошу региональные власти обратить на это внимание. Этот бизнес благородный, но низкорентабельный. Но это статусный вопрос: многие страны считают необходимым, чтобы книжные магазины в крупных городах были», – подчеркнул Сеславинский.