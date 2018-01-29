Зеленодольская игра «Литературная карта России» может стать республиканской

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Ежегодная образовательная игра «Литературная карта России», которая проходит в Зеленодольске, на следующий год может выйти на республиканский уровень. Такими планами поделилась организатор игры, учитель русского языка и литературы школы № 15 Любовь Самсонова.

«Знания детей широки, чувствуется серьезная подготовка. На следующий год мы намерены заявиться на республиканский уровень, чтобы учащиеся и других муниципальных образований имели возможность приехать к нам», – цитируют Самсонову «Новости Зеленодольска».

Уже прошли игры, посвященные Александру Грибоедову, Михаилу Салтыкову-Щедрину, Александру Пушкину. 2018-й в Татарстане объявлен Годом Льва Толстого, поэтому на этот раз игра носила название «По следам Л. Н. Толстого и героев его произведений».

В конкурсе приняли участие 12 команд, каждая из которых представила три домашних задания, где нужно было проявить творческие способности. Остальные задания включали вопросы на знание дат, событий, современников писателя, его связи с Казанью.



Изюминкой этого года стал большой экран, на котором после каждого задания можно было увидеть результаты.

«Транслирование промежуточных итогов позволило каждой команде увидеть, на каком она уровне. Прозрачность делает соревнования действительно честными. К литературным конкурсам мы добавили исторические: они обогащают детей дополнительными знаниями», – сказала учитель истории и обществознания, заместитель директора школы № 15 по учебной работе Ирина Николаева.