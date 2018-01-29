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В преддверии ЧМ по футболу-2018 сайт Казани запустился на 10 языках

29 января 2018, 17:40 , Фото: kzn2018.com

В преддверии ЧМ по футболу-2018 сайт Казани запустился на 10 языках Интернет-ресурс располагает подробной информацией о работе городского транспорта, общепита, вокзалов и гостиниц на время проведения мундиаля.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Сети запустился приветственный сайт Казани как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Ресурс работает на 10 языках и располагает подробной информацией о работе городского транспорта, общепита, вокзалов и гостиниц на время проведения мундиаля.

Карта сайта содержит четыре основных раздела. В разделе «Гид болельщика» гости чемпионата смогут найти основную информацию о датах проведения матчей турнира в Казани, стадионе «Казань-арена», а также условиях и центрах выдачи паспортов болельщика (FAN ID).

Во вкладке «Добро пожаловать» болельщики смогут найти полную информацию о достопримечательностях Казани и близлежащих населенных пунктов, таких как остров-град Свияжск, древний город Булгар, Раифа и других интересных для туристов мест. На сайте также можно найти информацию о лучших гостиницах татарстанской столицы, самых любопытных сувенирных лавках и ресторанах с национальной кухней в меню.

Сайт также поможет гостям города составить индивидуальный туристический маршрут: на kzn2018.com можно обнаружить топ-10 советов начинающему туристу, прибывшему в Республику Татарстан. Так, авторы сайта советуют прислониться к знаменитой башне царицы Сююмбике на территории Казанского Кремля и загадать желание, погладить известного Казанского кота на улице Баумана и посетить настоящую татарскую постановку на языке оригинала с синхронным переводом.

Еще один раздел сайта называется «Фан-фест». В нем содержится информация о масштабном фестивале болельщиков FIFA, который пройдет в Казани на площадке перед центром семьи «Казан».


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