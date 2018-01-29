За год в ВТБ Медицинское страхование поступило более 2,6 млн обращений от застрахованных лиц

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В 2017 году в компанию ВТБ Медицинское страхование поступило 3,7 тыс. жалоб застрахованных лиц на работу медицинских учреждений. Почти 55 процентов жалоб были признаны обоснованными.

Чаще всего застрахованные жаловались на качество медицинской помощи, организацию работы медицинского учреждения, взимание денежных средств за медицинскую помощь, отказ в медицинской помощи по программам ОМС. В результате по жалобам, рассмотренным в судебном порядке, гражданам было возвращено более 10 млн рублей. Подавляющее большинство негативных откликов на работу медицинских организаций была урегулировано в досудебном порядке.

При проведении медико-экономической экспертизы и экспертизы качества амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи, стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи специалистами-экспертами ВТБ Медицинское страхование было рассмотрено 7,1 млн страховых случаев, в 1,6 млн из них выявлены нарушения.

Всего за прошлый год в страховую компанию поступило более 2,6 млн обращений от застрахованных лиц. Консультация и защита прав застрахованных лиц осуществляется специалистами ВТБ Медицинское страхование, которые на постоянной основе проходят обучение и повышают свою квалификацию. На сегодняшний день численность таких специалистов с учетом привлекаемых внештатных экспертов качества медицинской помощи насчитывает примерно 4 тыс. человек.

Генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко прокомментировала: «Приоритетным направлением нашей работы является обеспечение законных прав граждан нашей страны на получение медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования своевременно, качественно и в объеме, полностью соответствующим программе государственных гарантий. Защита неотъемлемых прав застрахованных в большинстве случаев осуществляется в досудебном порядке. Но в некоторых случаях приходится обращаться в суд. Тогда, по желанию клиента, мы оказываем ему всю необходимую консультационную поддержку в этом вопросе, а также сопровождаем его на протяжении всего судебного процесса».