Казанские перевозчики не просили Госкомитет РТ по тарифам повысить стоимость проезда

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Перевозчики Казани не обращались в Госкомитет Республики Татарстан по тарифам с просьбой повысить стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Никаких обращений к нам нет. На сегодняшний день действуют установленные тарифы. Пересмотр тарифов осуществляется на основании консолидированного заявления муниципального заказчика исполкома и ПАТП. Никаких документов по этому вопросу к нам не поступало», — сообщили в Госкомитете РТ по тарифам.

Об актуальности вопроса о повышении транспортного тарифа в общественном транспорте сегодня заявил председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков. «Эта тема всегда актуальна для наших перевозчиков», — отметил он, добавив, что обращения от перевозчиков были в прошлом и текущем году. «Принять решение о повышении тарифа — это сугубо прерогатива Госкомитета по тарифам. Если действительно экономика при этих тарифах не складывается, наверное, встанет вопрос о повышении. Я думаю, что такая объективная необходимость уже назрела», — заявил он на деловом понедельнике в исполкоме Казани.