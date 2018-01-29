Все новости Татарстан Россия

Спорт

Месси рассказал о своих отношениях с Роналду

29 января 2018, 23:06 , Фото: fcbarcelona.co

Месси рассказал о своих отношениях с Роналду Ранее Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах Месси.
Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах Месси
Автограф Роналду продают в Казани за 80 тысяч рублей
Сборная Португалии перенесла свою тренировку
Лионель Месси возвращается в аргентинскую сборную
Лионель Месси в пятый раз стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). У нападающего одного из самых титулованных в Испании и мире клуба «Барселона» Лионеля Месси нет никаких отношений со звездой мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом он заявил журналу World Soccer, пишет Газета.Ru.

«У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все нормально, но наши пути нечасто пересекаются», – отметил Месси.

Ранее Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах Месси. Португалец позволил себе негативный комментарий перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво».


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter