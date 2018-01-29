Месси рассказал о своих отношениях с Роналду

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). У нападающего одного из самых титулованных в Испании и мире клуба «Барселона» Лионеля Месси нет никаких отношений со звездой мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом он заявил журналу World Soccer, пишет Газета.Ru.

«У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все нормально, но наши пути нечасто пересекаются», – отметил Месси.

Ранее Роналду нелестно отозвался о спортивных качествах Месси. Португалец позволил себе негативный комментарий перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво».