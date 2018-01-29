В Агрызском районе Татарстана выбрали «Учителя года»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ состоялся финал муниципального этапа конкурса «Учитель года России». Победители определились по четырем номинациям – «Учитель татарского языка и литературы», «Учитель ОБЖ», «Учитель года» и «Педагогический дебют», пишет газета «Агрызские вести».
Всего на первый отборочный этапа было подано 37 заявок. В финал вышло 14 педагогов.
«Учителем года» стала Наталья Плешачкова из школы № 4. В номинации «Учитель татарского языка и литературы» победу одержала Люция Терентьева из Сарсак-Омгинского лицея. Лучшим «Учителем ОБЖ» признан Ринат Шакиров из школы № 2. В «Педагогическом дебюте» победила Любовь Панфилова из школы № 4.
Победителям предстоит защищать честь района на зональном этапе.