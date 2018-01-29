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Татарстан вошел в топ-10 регионов России по реализации «майских указов»

29 января 2018, 17:58

В медиарейтинге регионов по реализации указов в сфере экономики республика заняла четвертое место, в социальной сфере – шестое.
В рейтинге «Медиалогии» по реализации майских указов Татарстан уступил только Москве
Ильсур Метшин – на втором месте в медиарейтинге глав столиц субъектов ПФО
Татарстан попал в пятерку регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина
Ильсур Метшин возглавил медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО
Фарид Мухаметшин стал третьим в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Татарстан попал в топ-10 медиарейтинга регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных Президентом России Владимиром Путиным в мае 2012 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Лидирующие позиции в топ-10 регионов страны по реализации «майских указов» в сфере экономики заняли Московская, Рязанская и Свердловская области. Татарстан находится на четвертом месте.

В списке 10 лучших российских регионов по выполнению указов в социальной сфере Татарстан занял шестое место. Лидерами медиарейтинга стали Московская область, Дагестан и Приморский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,3 тыс. источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2017 года. 


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