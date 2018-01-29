Татарстан вошел в топ-10 регионов России по реализации «майских указов»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Татарстан попал в топ-10 медиарейтинга регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных Президентом России Владимиром Путиным в мае 2012 года. Об этом сообщает компания «Медиалогия».

Лидирующие позиции в топ-10 регионов страны по реализации «майских указов» в сфере экономики заняли Московская, Рязанская и Свердловская области. Татарстан находится на четвертом месте.

В списке 10 лучших российских регионов по выполнению указов в социальной сфере Татарстан занял шестое место. Лидерами медиарейтинга стали Московская область, Дагестан и Приморский край.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43,3 тыс. источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: январь – декабрь 2017 года.