Директор предприятия из Елабуги сломал восемь ребер челнинцу

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). 29-летний директор частного предприятия из Елабуги при драке в Челнах сломал восемь ребер местному жителю. Об этом говорится в публикации «Челнинских известий».

По информации электронного издания, драка произошла рано утром 27 января около бара, расположенного на проспекте Мира в Челнах. Пострадал 30-летний житель 11-го комплекса Челнов. В больнице скорой медицинской помощи врачи насчитали у челнинца восемь сломанных ребер.

Для поиска второго участника драки полицейские объявили план «Перехват». Задержан 29-летний директор частного предприятия из Елабуги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С него взята подписка о невыезде.